New York (dpa) - Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den US Open das Achtelfinale erreicht. Das deutsche Doppel gewann in New York gegen die junge amerikanische Paarung Martin Damm (15) und Toby Kodat (16) mit 6:2, 7:5. Krawietz und Mies hatten im Mai völlig überraschend in Paris den Titel geholt.

