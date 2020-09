Das Team Europe hatte 2019 den Laver Cup in Genf gewonnen. Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa Martial Trezzini

London (dpa) - Der Laver Cup der Tennisprofis findet 2022 in London in der O2 Arena statt. Bei der Veranstaltung treten analog zum Ryder Cup im Golf die besten Spieler Europas gegen die besten Spieler aus dem Rest der Welt an.

Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer hatte das Event vor drei Jahren ins Leben gerufen. Die Auflage in diesem Jahr musste wegen der Corona-Krise auf nächstes Jahr verschoben werden und findet nun vom 24. bis 26. September 2021 in Boston statt. Ein Jahr später geht es dann nach London.

