Andrea Petkovic steht beim WTA-Turnier in Linz im Halbfinale. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa Barbara Gindl

Linz (dpa) - Tennisspielerin Andrea Petkovic steht nach einer überzeugenden Vorstellung erstmals seit einem Jahr wieder im Halbfinale eines WTA-Turniers.

Die Darmstädterin siegte in Linz 6:4, 6:1 gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei. Nach anfänglichem Rückstand drehte die 32 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin auf und knüpfte an ihre gute Vorstellung zuvor im deutschen Duell gegen Julia Görges an.

Die einstige Top-Ten-Spielerin, derzeit auf Platz 75 der Weltrangliste, trifft im Semifinale an diesem Samstag auf das Top-Talent Cori Gauff. Die 15-Jährige aus den USA wurde nach Angaben der Spielerinnenorganisation WTA zur jüngsten Halbfinalistin auf der Tour seit 15 Jahren. Mit dem 7:6 (7:1), 6:4 gegen die topgesetzte Niederländerin Kiki Bertens gelang ihr im Viertelfinale der erste Sieg gegen eine Spielerin aus den Top Ten der Weltrangliste.

Die große amerikanische Tennis-Hoffnung war eigentlich in der Qualifikation an der Deutschen Tamara Korpatsch gescheitert, rückte dann aber als Lucky Loser ins Hauptfeld nach und nutzte ihre Chance. Petkovic hatte bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Turnier auch im vorigen Jahr das Halbfinale erreicht.

Tableau