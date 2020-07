Berlin (dpa) - Tennistalent Jannik Sinner hat als erster Spieler das Finale beim Einladungsturnier auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof erreicht.

Der 18-jährige Südtiroler gewann gegen den Weltranglisten-Zwölften Roberto Bautista Agut aus Spanien mit 7:6 (7:5), 6:2. Endspielgegner an diesem Sonntag ist der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem Österreicher Dominic Thiem und dem 42 Jahre alten Deutschen Tommy Haas. Das Turnier in einem alten Hangar ist das zweite Einladungsturnier in Berlin in dieser Woche nach der Rasen-Veranstaltung im Steffi-Graf-Stadion - dort hatte der Weltranglisten-Dritte Thiem gewonnen.

