Amanda Anisimova wird nicht bei den US Open aufschlagen. Foto: Michel Euler/AP Michel Euler

New York (dpa) - Die US Open finden ohne die große amerikanische Tennis-Hoffnung Amanda Anisimova statt.

Die 17-Jährige sagte ihre Teilnahme wegen des plötzlichen Todes ihres Vaters und langjährigen Trainers Konstantin Anisimov ab, wie das US-Sport-Portal ESPN unter Berufung auf Anisimovas Agenten meldete. Anisimova hatte bei den French Open in Paris völlig überraschend das Halbfinale erreicht und belegt aktuell Platz 24 in der Weltrangliste. 2017 hatte sie bei den US Open den Titel bei den Juniorinnen gewonnen.

