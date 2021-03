Ist beim ATP-Turnier in Santiago ausgeschieden: Daniel Altmaier. Foto: Christophe Ena/AP/dpa Christophe Ena

Santiago (dpa) - Tennisprofi Daniel Altmaier wartet weiter auf den ersten Erfolg auf der ATP-Tour seit seinem überraschenden Einzug ins Achtelfinale der French Open im vergangenen Herbst.

In seinem ersten ATP-Hauptfeldmatch in diesem Jahr musste sich der 22-Jährige aus Kempen im chilenischen Santiago knapp 6:7 (2:7), 6:3, 5:7 gegen Daniel Elahi Galan aus Kolumbien geschlagen geben. Damit ist das mit 325.270 US-Dollar dotierte Sandplatz-Turnier für den einzigen deutschen Teilnehmer nach der ersten Runde beendet.

Altmaier hatte Anfang Oktober beim Grand-Slam-Turnier in Paris als Qualifikant um einen Platz im Viertelfinale gespielt, dann aber Rückschläge einstecken müssen. Zuletzt war der Weltranglisten-143. in Buenos Aires in der Qualifikation ausgeschieden.

