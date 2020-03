Anna-Lena Friedsam hat das Finale in Lyon verloren. Foto: Marijan Murat/dpa Marijan Murat

Lyon (dpa) - Anna-Lena Friedsam hat beim Tennis-Turnier in Lyon ihren Siegeszug fortgesetzt und überraschend das Endspiel erreicht. Die 26-Jährige setzte sich in ihrem ersten Halbfinale seit vier Jahren gegen die Russin Darja Kassatkina mit 6:3, 3:6, 6:2 durch.

Für Friedsam ist es das erste Finale seit Linz 2015. Gegen Kassatkina benötigte die Rheinland-Pfälzerin 2:05 Stunden für ihren Erfolg.

In der Vergangenheit war Friedsam immer wieder von Verletzungen gestoppt worden. Die Saison 2018 verpasste sie fast komplett wegen zwei Schulter-Operationen. Im Endspiel der mit 275.000 Dollar dotierten Veranstaltung in Lyon trifft Friedsam am Sonntag nun entweder auf die Australian-Open-Siegerin Sofian Kenin aus den USA, die im zweiten Halbfinale die Belgierin Alison van Uytvanck mit 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2) bezwang.

