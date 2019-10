Ein Hund der Rasse Cavalier King Charles Spaniel, schaut interessiert in die Kamera. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Julian Stratenschulte

"Wuff, wuff!" macht es in beinahe jedem fünften Haushalt. Für kein anderes Haustier geben die Menschen in Deutschland so viel Geld aus wie für ihre Hunde. Reinrassig muss Bello nicht unbedingt sein.

Von Katja Räther und Alexandra Stober, dpa

