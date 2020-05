Die unter Druck geratenen Konzertveranstalter setzen in der Corona-Krise auf Events im Autokino-Stil. In Hannover machten Oliver und Amira Pocher den Auftakt. Das Promi-Paar suchte den direkten Draht zum Publikum.

Hannover (dpa) - Kann eine Show funktionieren, wenn das Publikum in 1000 geparkten Autos sitzt? Wenn es keine Lacher, keine Zwischenrufe, keinen Applaus gibt?

Seit rund zwei Monaten muss Deutschland wegen der Corona-Krise auf Konzerte, Disko und Ähnliches verzichten. Diese Durststrecke erklärt vielleicht, dass in Hannover die Mehrzahl der aus der Not geborenen Autokultur-Events schon kurz nach der Ankündigung ausverkauft war.

Zwei Personen sind pro Wagen erlaubt, Familien dürfen auch mit Kindern kommen. Der Ton wird über eine eigene UKW-Frequenz in die Autoradios übertragen. Es überwiegen Live-Konzerte deutscher Solosänger und Bands. Zum Auftakt der Reihe präsentierten sich aber der aus Hannover stammende Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27). Das Promi-Paar hat vor allem durch den Zwist mit dem Schlagersänger Michael Wendler (47) auf sich aufmerksam gemacht. RTL verkündete jüngst, einen Exklusivvertrag mit dem 42-Jährigen abgeschlossen zu haben.

Die mehr als 2000 Zuschauer in rund 1000 Autos auf dem Schützenplatz erlebten, wie die Pochers eine neue Folge ihres in der Quarantäne-Zeit entstandenen Podcasts aufnahmen. Schon aus Reihe drei wirkte das Paar auf der riesigen Bühne winzig klein, fünf bis zu 85 Quadratmeter große Leinwände übertrugen das Geschehen. Dabei schwenkte die Kamera immer wieder auf die in akkuraten Reihen abgestellten Autos - "wie auf einem Ikea-Parkplatz", rief Amira. Einen Mundschutz benötigte das Paar nicht, beide haben eine Infektion mit dem Coronavirus schon hinter sich.

Während sich Pocher im zweiten Teil der Show auf eine Tour zu Fuß durch die Reihen begab und sogar auf Autodächern stehend posierte, durften die Besucher nur für einen Toilettengang aussteigen und mussten dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Viele hatten Snacks und Soft Drinks auf der Ablage liegen - Alkohol fließt bei Auto-Events zwangsläufig weniger.

Zu Anfang erklärte der Comedian, dass wegen des benachbarten Krankenhauses nicht so oft gehupt werden dürfe. Hupkonzerte gab es dennoch - vor allem wenn der Entertainer, der rund 1,9 Millionen Abonnenten bei Instagram hat, die Namen bestimmter YouTuberinnen nannte. Pochers Attacken vor allem gegen weibliche Influencer hat auch eine Welle von Empörung ausgelöst. Die Band Antilopen Gang brachte einen gegen ihn gerichteten Diss-Track heraus. In der Show beteuerten die Pochers, sie betrieben kein Mobbing. "Sind auch Hater hier?", fragte Amira ins Publikum. Wenige Autos hupten.

Wer eine Art Stand-up-Comedy-Show oder ein Feuerwerk an Gags erwartet hatte, wurde enttäuscht. Das Paar quatschte, es versuchte vergeblich, den Wendler anzurufen, machte in der Dämmerung ein paar Selfies vor Autos und assistierte am Schluss bei einem Heiratsantrag auf der Bühne. Für den Höhepunkt sorgte also ein unbekanntes Paar. Pocher ließ dazu die Backstreet Boys spielen und trug ein paar Dance-Moves und schmachtende Blicke bei. Die Fans in den Autos applaudierten mit Hupen, Blinkern und Scheinwerfern - und das sah vor dem rötlichen Abendhimmel beinahe romantisch aus.

