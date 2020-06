Der Komiker hat wegen des französischen Romantik-Pianisten gelernt, Klavier zu spielen. "Mein Mick Jagger war Richard Clayderman", sagt er.

Köln (dpa) - Der Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka (48) ist durch den romantischen französischen Pianisten Richard Clayderman (66, "Ballade pour Adeline") zum Klavierspielen gekommen.

"Mein Mick Jagger war Richard Clayderman. Die erste Schallplatte, die ich bekam, hieß "Träumereien 2" und da war ein Clayderman mit Föhnwelle im Weichzeichner drauf", sagte Pastewka der Deutschen Presse-Agentur.

Auf dem Klavier habe zudem ein brennender Kerzenständer gestanden. "Das fand ich so toll, dass ich sagte, ich will Klavierspielen lernen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht", sagte er. In den 80er Jahren sei das Klavier sein "bester Freund" gewesen.

