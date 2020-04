Berühmt wurde er als romantischer Held: Rishi Kapoor war einer der großen Schauspieler Bollywoods. Jetzt ist er im Alter von 67 Jahren gestorben.

Mumbai (dpa) - Der bekannte Bollywood-Schauspieler Rishi Kapoor, der oft den romantischen Helden mimte, ist nach einem langen Kampf gegen Leukämie gestorben. Er wurde 67 Jahre alt.

Kapoor wurde kürzlich mit Atemschwierigkeiten in ein Krankenhaus in Mumbai gebracht und starb am Donnerstagmorgen, wie seine Familie mitteilte. Er sei demnach heiter geblieben und habe die Ärzte und das Gesundheitspersonal bis zuletzt unterhalten.

Schauspieler Akshay Kumar schrieb auf Twitter: "Er war eine Legende, ein großartiger Co-Star und eine guter Freund der Familie." Indiens Premier Narendra Modi schrieb: "Er war ein Kraftwerk von Talent."

Die Diagnose des Blutkrebs kam 2018. Dann wurde Rishi Kapoor fast ein Jahr in New York behandelt und kehrte im vergangenen Sommer ins Bollywood-Mekka Mumbai zurück.

Kapoor stammte aus einer Familie von Schauspielern, Produzenten und Theaterpersönlichkeiten. Er begann seine Karriere als Kind in einem Film seines Vaters. Als er dann in den 1970ern in einer Teenager-Liebesgeschichte erstmals die männliche Hauptrolle übernahm, wurde er dem indischen Publikum als Frauenschwarm bekannt. In den kommenden 20 Jahren verkörperte er in Dutzenden weiteren Filmen den romantischen Helden. Dann schaffte er es, auch andere Rollen zu spielen. Seine Karriere dauerte fünf Jahrzehnte.

Er hinterlässt seine Frau, eine Tochter und einen Sohn, der selbst auch ein bekannter Bollywood-Schauspieler ist. Erst am Mittwoch war Bollywood-Star Irrfan Khan ("Slumdog Millionär") mit 53 Jahren gestorben.