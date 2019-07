Er spielt für Borussia Dortmund, sie wil mit dem Kind vorerst in München bleiben. Bei Cathy und Mats Hummels pendelt sich Fernbeziehung so langsam ein.

München (dpa) - Cathy Hummels kommt mit ihrer Fernbeziehung mit Ehemann und Fußballspieler Mats Hummels (30) gut klar.

"Wir kriegen das im Moment sehr gut hin, er ist ja schon seit fast einem Monat weg und wir sehen uns oft", sagte die Influencerin (31) am Montag in München bei einer Vorstellung ihrer neuen Dirndl-Kollektion.

An der Fernbeziehung wird sich zunächst auch nichts ändern. Ihr Mann ist vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. Sie möchte mit ihrem Sohn Ludwig erstmal in München bleiben. "Das wird so eine Pendelveranstaltung werden." Jeder müsse für sich selbst eine Balance finden. "Das gelingt uns im Moment ganz gut", so die 31-Jährige.

Das Haus in München wollen sie deshalb behalten. Gerade sucht die Familie aber auch eine Bleibe in Dortmund. "Ich bin sehr gerne in Dortmund, ich hab dort achteinhalb Jahre gewohnt und viele Freunde."