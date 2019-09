Der US-Schauspieler zeigt sich offenherzig und hat einen Tipp an alle Frauen: "Sagt uns, was wir tun sollen und was ihr wirklich von uns erwartet."

Berlin (dpa) - Der amerikanische Schauspieler Channing Tatum (39) - einst immerhin zum Sexiest Man Alive gekürt - sieht sich offenbar als Experte in Sachen Männer-Psyche.

"Frauen wären ganz sicher geschockt, wie unsicher Männer generell sind. Wir wissen ganz oft gar nicht, was wir tun sollen, und machen nur das, wovon wir glauben, dass man es so machen muss", sagte der "Magic Mike"-Star der "Bild am Sonntag". Deswegen habe er auch einen Tipp an alle Frauen: "Sagt uns, was wir tun sollen und was ihr wirklich von uns erwartet."

Aber auch für Männer hat Tatum, der in seiner Jugend acht oder neun Monate als Stripper gearbeitet hatte, einen Tipp parat. Und zwar für einen perfekten Strip: "Lachen! Denn sobald du lachst, wird dir klar, dass es seltsam ist, was du da gerade machst. Es bricht das Eis", sagte Tatum der Zeitung. Er wisse, wovon er rede: "Ich habe es so oft gemacht, viel öfter, als es mir lieb war."