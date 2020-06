Charles Brauers Schauspielkarriere hat vor 74 Jahren angefangen. Der bald 85-Jährige hat noch immer Spaß an seinem Beruf.

Berlin (dpa) - Der Ex-"Tatort"-Star Charles Brauer hat auch im hohen Alter Spaß an seinem Beruf. Ihn freue es, "dass man immer weitermachen kann, wenn die Birne noch funktioniert, man Lust und Spaß daran hat und auch noch gefragt wird", sagte der 84-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

Am kommenden Donnerstag ist Brauer als Otto von Bismarck in dem Dokudrama "Unsere Geschichte - 125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal" im NDR zu sehen. Darin hat der Schauspieler in nahezu jeder Einstellung eine Zigarre im Mund.

Angesichts der langen Drehtage sei ihm das nicht leicht gefallen - obwohl er ein leidenschaftlicher Raucher ist: "Am Ende war ich heilfroh, dass die Produktionsfirma Brasil-Zigarren besorgt hatte, die viel leichter sind als meine Cubana. Mit denen bin ich gut über die Zeit gekommen - hätte ich meine eigenen geraucht, wäre mir wohl ziemlich schwindelig geworden."

Begonnen hat Brauers Karriere vor 74 Jahren, als ihn der Regisseur Gerhard Lamprecht 1946 in der Straßenbahn für den dritten deutschen Nachkriegsfilm "Irgendwo in Berlin" entdeckte. Später spielte er in Filmen wie "Ein Zug nach Manhattan", "Zahn um Zahn" oder "Liebe ist die beste Medizin". Eine seiner bekanntesten Rollen war die des "Tatort"-Kommissars Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug.

Am 3. Juli feiert Brauer seinen 85. Geburtstag.

