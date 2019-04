Christo will den Arc de Triomphe mit silber-bläulichem Stoff verpacken. Foto: Peter Kneffel Peter Kneffel

Christo hat eine besondere Beziehung zu Paris. Mit seiner Frau Jeanne-Claude lebte er einige Jahre an der Seine. Jetzt plant der Künstler ein spektakuläres Projekt.

Paris (dpa) - Künstler Christo (83) will den Triumphbogen in Paris verhüllen. Die Aktion soll im Frühjahr 2020 stattfinden, wie am Dienstag das Zentrum nationaler Monumente (CMN) mitteilte, das die Sehenswürdigkeit verwaltet.

Der Arc de Triomphe soll in rund 25.000 Quadratmeter silber-bläulichem Stoff verpackt werden, der mit insgesamt 7000 Meter rotem Seil zusamengehalten wird. Das Werk soll vom 6. bis 19. April 2020 zu sehen sein.

Christo und seine 2009 verstorbene Frau Jeanne-Claude wurden unter anderem mit der Verhüllung des Berliner Reichstages 1995 berühmt. Parallel zur Verhüllung des Triumphbogens wird das Pariser Centre Pompidou Christo und Jeanne-Claude vom 18. März bis 15. Juni 2020 eine Ausstellung widmen. Sie rückt die Jahre 1958 bis 1964 in den Mittelpunkt, als das Künstlerpaar in der französischen Hauptstadt lebte.

Gleichzeitig illustriert die Ausstellung die Geschichte des weltbekannten Projekts der Verhüllung der Pont Neuf im Jahr 1985. Dabei wurde die älteste Brücke von Paris in 40.000 Quadratmeter sandfarbenes Polyamidgewebe verpackt.