Finaler Tag der zweiten Runde bei der Darts-WM. Im Fokus steht das Spiel von Fallon Sherrock, die als erste Frau einen Mann beim größten Turnier der Welt besiegte. Nun erwartet sie das nächste heiße Duell.

London (dpa) - Schlusstag der zweiten Runde. Bei der Darts-WM in London stehen letztmals acht Partien an einem Tag an. Die Engländerin Fallon Sherrock überstrahlt nach ihrem historischen Auftaktsieg die weiteren Begegnungen.

Sowohl am Nachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) als auch am Abend (20.00 Uhr) werden jeweils vier Spiele absolviert.

NÄCHSTE SHERROCK-SHOW

Der historische erste Sieg einer Frau bei der Darts-WM sorgte international für Aufsehen. Am Samstag (22.00 Uhr) ist die 25-Jährige erneut gefordert, diesmal gegen einen Weltklassespieler: Der Österreicher Mensur Suljovic ist Weltranglistenelfter und zählt zum erweiterten WM-Favoritenkreis. "The Gentle", wie Suljovic genannt wird, weiß, was ihn im "Ally Pally" erwartet. "Das Publikum steht 100 Prozent auf ihrer Seite. Und bei der WM spielt das Publikum eine große Rolle", sagte er bei DAZN.

WELTMEISTER AM DARTS-BOARD

Adrian Lewis schaffte es 2011 und 2012 bei der PDC (Professional Darts Corporation), Glen Durrant sicherte sich bei der BDO (British Darts Organisation) die Titel 2017, 2018 und 2019: Der Samstag bietet Weltmeister-Glanz in London. "Jackpot", wie Lewis genannt wird, trifft im finalen Match der Nachmittagssession (16.30 Uhr) auf Cristo Reyes aus Spanien. "Duzza" Durrant bekommt es am Abend (21.00 Uhr) mit dem aufstrebenden Australier Damon Heta zu tun.