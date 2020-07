Sie fühlten sich isoliert und konnten fast niemandem trauen: Glaubt man einem neuen Buch über Harry und Meghan, war das Paar schon lange unglücklich am Hofe im Vereinigten Königreich.

London/Los Angeles (dpa) - Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben einem neuen Buch zufolge ein völlig zerrüttetes Verhältnis zum britischen Königshaus.

Sie hätten sich weder von den anderen Royals noch von Angestellten am Hofe akzeptiert gefühlt, heißt es in dem Werk "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family". Dies habe schließlich zur Loslösung geführt.

Das Verhältnis zwischen den beiden Paaren Harry und Meghan sowie Prinz William und Herzogin Kate (beide 38) ist dem Buch zufolge so schlecht gewesen, dass sie im März bei einem offiziellen Termin Kontakt vermieden. Die Autoren berichteten: "Es gab nur eine Handvoll von Leuten im Palast, denen sie (Harry und Meghan) trauen konnten." Ein Freund des Paares habe Bedienstete dort als "Vipern" bezeichnet.

Das Zerwürfnis zwischen Harry und William soll schon früh begonnen haben - als William dem Buch zufolge die neue Freundin seines Bruders als "dieses Mädchen" bezeichnete. "Nimm dir so viel Zeit wie du brauchst, um dieses Mädchen kennenzulernen", soll William demnach über Meghan gesagt haben. Harry habe das als snobistisch empfunden.

Das Buch der Journalisten und Royal-Experten Omid Scobie und Carolyn Durand beruht ausschließlich auf Aussagen aus dem Umfeld der Royals. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex wurden für das Buch nicht interviewt", teilte ein Sprecher des Paares der BBC mit.

Der Sender hob dennoch die vielen Quellen positiv hervor, bemängelte aber, dass das Buch keine echten Enthüllungen enthalte. Vieles sei schon zuvor bekannt gewesen. Das Werk, von dem die "Times" am Wochenende Auszüge veröffentlichte, ist ab 11. August erhältlich.

Harry und die frühere US-Schauspielerin Meghan ("Suits") hatten 2018 auf Schloss Windsor bei London geheiratet. Anfang dieses Jahres verkündeten sie ihren Rückzug aus dem engeren Kreis der Royals und kappten teilweise ihre Verbindungen zum Königshaus. Sie wollten auch finanziell unabhängig werden.

Seit einigen Monaten leben die beiden mit ihrem 14 Monate alten Sohn Archie in Los Angeles. In der Metropole im US-Bundesstaat Kalifornien wohnt auch Meghans Mutter, die 63-jährige Doria Ragland. Zu ihrem Vater soll Meghan keinen Kontakt mehr haben.

