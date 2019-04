Die Hochzeitsgerüchte um Heidi Klum und Tom Kaulitz reißen nicht ab. Auch nicht beim Ostereierfärben.

Los Angeles (dpa) - Heidi Klum (45) hält an Traditionen fest und hat vor Ostern mehrere Videos gepostet, in denen sie in ihrem Haus in Los Angeles Eier färbt. "Heute Ostereier bemalen", schrieb die vierfache Mutter dazu am Montag. Auf dem Tisch sind mehrere Behälter mit Farbe und diverse Verzierungen zu sehen.

In einem weiteren Video hängen mehrere fantasievoll bemalte Eier an Fäden befestigt von der Decke. Zwei davon ähneln Klum und ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29). Sie haben eine Fliege beziehungsweise einen weißen Schleier umgehängt, was eine Andeutung auf die bevorstehende Hochzeit der beiden sein könnte.

Die in Bergisch Gladbach geborene Moderatorin von "Germany's next Topmodel" pflegt anscheinend gern Traditionen: Vor einigen Jahren hatte sie Fotos veröffentlicht, wie sie vor Ostern Eier auspustet und färbt. Zu Halloween lädt Klum seit Jahren zu ihrer Party in New York ein, zu der sie sich stets kreative Kostüme ausdenkt.

