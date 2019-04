Christo zählt zu den bekanntesten Künstlern der Welt. Nun erscheint ein Dokumentarfilm über sein Projekt in Italien: Dort ließ er Menschen übers Wasser wandeln. Grund für ein Telefonat - über seine Pläne und sein Atelier ohne Aufzug.

Berlin/New York (dpa) - Gerade erst wurde bekannt, dass Christo (83) den Pariser Triumphbogen verhüllen will. Der Künstler hat auch den Reichstag verpackt und Menschen übers Wasser laufen lassen.

Auf dem italienischen Iseosee installierte er Schwimmstege mit leuchtend gelbem Stoff, die "Floating Piers". Nun kommt dazu der Dokumentarfilm "Christo - Walking on Water" ins Kino. Ein Anruf im März in New York.

Frage: Christo, woran arbeiten Sie momentan?

Antwort: Gerade arbeite ich in meinem Studio. Ich lebe seit 1964 im gleichen Gebäude in Downtown Manhattan. Über 50 Jahre also, im gleichen Gebäude, am gleichen Ort. Ganz oben, ohne Aufzug (...) Ich arbeite nicht an einer Sache, sondern an mehreren. Zum Beispiel am Projekt im Nahen Osten, aber es gibt auch viele andere Dinge.

Frage: Ihr Studio liegt im fünften Stock - ohne Aufzug?

Antwort: Ja. Tatsächlich können Sie einen Teil meines Studios auch im Film über die "Floating Piers" sehen. Dort wo ich Skizzen vorbereite für das Projekt am Iseosee. Die Anfangsszenen von "Walking on Water", die spielen in meinem Studio.

Frage: Die Installation der Schwimmstege sah nach Stress aus. Wie nah dran waren Sie am Nervenzusammenbruch?

Antwort: Das war sehr stressig. (lacht) Aber es war auch stressig, den Reichstag zu verhüllen. Das wurde auch dreimal abgelehnt. Alle unsere Projekte sind voller Drama. Deswegen machen wir das ja. Deswegen machen wir nie zweimal das gleiche. (...) Alle Projekte machen das durch: Drama, Probleme, Aufregung. Das hält uns lebendig.

Frage: Manche Ihrer Kunstwerke brauchen Jahrzehnte in der Vorbereitung. Wie bleiben Sie so geduldig?

Antwort: Wissen Sie, wir arbeiten an mehreren Projekten gleichzeitig. Wir arbeiten nie nur an einem, das wäre ja frustrierend. Die Idee zu den "Floating Piers" ist aus den 1970ern. Wir haben versucht, das in Argentinien umzusetzen. Wir haben versucht, es in Japan umzusetzen. Schließlich haben wir es in Italien am Iseosee gemacht. Aber währenddessen haben wir auch an vielen anderen Projekten gearbeitet, etwa am Reichstag, am Pont Neuf.

Frage: Im Film erzählen Sie vor Schülern, wie sehr Sie echte Dinge mögen. Was meinen Sie damit?

Antwort: Ich will keinen Film darüber, dass man drei Kilometer auf dem Wasser laufen kann. Kein Bild. Kein Foto. Kein Gemälde. Es geht um die echten Dinge. Das echte Weiß, die echte Trockenheit, den echten Wind, die echte Angst.

Frage: Gerade hat man das Gefühl, dass viele eher im Internet leben.

Antwort: Das sind doch Scheinwelten. Dort fühlt man keine echte Angst. Das Drama, das man braucht, um Entscheidungen zu treffen. (...) Man muss doch die Feuchtigkeit fühlen, die echte Hitze spüren, die Luft. Ich bin so begeistert von den echten Dingen.

Frage: Haben Sie ein Smartphone?

Antwort: Nein. Ich mag es nicht mal zu telefonieren. Ich spreche gerne mit echten Menschen. Ich mache das hier, weil wir so beschäftigt sind. Aber normalerweise mag ich es, die Leute im Interview zu sehen. Ich weiß nichts über Computer, ich kann Computer nicht verstehen. (...) Wir sind doch nur eine kurze Zeit auf der Welt. Und wenn man die Realität nicht genießt, dann ist das sinnlos. Deswegen machen wir jedes Projekt nur einmal im Leben.

Christo - Walking on Water

Christo und Jeanne-Claude

Zur Person: Christo (83) ist für seine großen Installationen bekannt. Der aus Bulgarien stammende Künstler arbeitete Jahrzehnte mit seiner Frau Jeanne-Claude zusammen, die 2009 gestorben ist. Das Paar verhüllte den Reichstag in Berlin, die Pariser Brücke Pont Neuf und stellte im New Yorker Central Park Tausende Tore auf. "Jeanne-Claude war wesentlich, weil sie sehr kritisch war", sagte Christo. Im Frühjahr 2020 will er mit seinem Team den Pariser Triumphbogen verhüllen, wie erst vor wenigen Tagen bekannt wurde. Das Bauwerk soll in silber-bläulichem Stoff verpackt werden. In Abu Dhabi plant Christo ein Bauwerk aus Ölfässern.