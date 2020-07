Sie sind ein ganz besonderes Paar: Megan Fox und der Rapper Machine Gun Kelly. In einem Podcast-Interview beschreibt die Schauspielerin ihre starke Verbindung.

Los Angeles (dpa) - Schauspielerin Megan Fox empfindet eine starke Verbindung zu ihrem neuen Freund, dem Rapper Machine Gun Kelly. "Ich wusste sofort, dass er das war, was ich eine Zwillingsflamme nenne", sagte die 34-Jährige.

Das sei mehr als eine Seelenverwandtschaft. Zwillingsflammen seien zwei Hälften der gleichen Seele in zwei unterschiedlichen Körpern. Das sagte Fox in dem Podcast "Give Them Lala ... with Randall" wie das US-Promiportal "Entertainment Tonight" berichtete.

Sie habe schon beim ersten Treffen mit dem Rapper (30, "Bloody Valentine") gespürt, "dass mir etwas Wildes passieren würde, aber ich war mir noch nicht sicher, was." Die beiden haben sich auf dem Filmset von "Midnight in the Switchgrass" in Puerto Rico kennengelernt.

Fox und Ehemann Brian Austin Green (47) hatten sich nach zehn Jahren Ehe Ende des vergangenen Jahres getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Noah Shannon (7), Bodhi Ransom (6) und Journey River (3).

© dpa-infocom, dpa:200723-99-895030/6

ET Online