Sakhir (dpa) - Mick Schumacher schwärmt von seinen ersten Runden in einem Formel-1-Ferrari. "Es war wunderschön, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich wollte es genießen, das habe ich zu 100 Prozent getan", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir.

Der 20-Jährige absolvierte am Diensttag in Sakhir seinen ersten Testeinsatz für Ferrari, am Mittwoch drehte er dann Proberunden für das Partnerteam Alfa Romeo.

Schumachers Testdebüt für Ferrari sorgte für viel Aufmerksamkeit. Vater Michael hatte mit der Scuderia fünf seiner sieben WM-Titel gewonnen. 2004 siegte er beim ersten Formel-1-Rennen auf dem Kurs in Bahrain. Mick Schumacher ist seit diesem Jahr Mitglied der Ferrari-Fahrerakademie und erhielt daher die Chance auf Testrunden im aktuellen Formel-1-Auto des Rennstalls. "Es fühlt sich schon wie mein Zuhause an. Es war einfach unglaublich", sagte der Formel-3-Europameister des Vorjahres.

In dieser Saison startet Mick Schumacher in der Formel 2 für das italienische Prema-Team. Die Rennserie ist die höchste Nachwuchsklasse der Formel 1. In den vergangenen Jahren waren eine Reihe von Formel-2-Piloten später in die Königsklasse aufgestiegen.

Schumacher-Aussagen

Informationen zur Strecke

Infos zu Mick Schumacher