Alle Religionen sind gleichberechtigt. Weiß Nazan Eckes, die daraus noch einen ganz praktischen Nutzen zieht.

Hamburg (dpa) - TV-Moderatorin Nazan Eckes (43) will sich zu Hause nicht zwischen ihrer Religion und der ihres Mannes entscheiden. "Wir versuchen den Kindern zu erklären, dass wir an alles glauben. An Allah, an Gott, an Jesus", sagte die RTL-Fernsehfrau der Zeitschrift "Gala".

Das bringe auch Vorteile, etwa wenn es um die religiösen Feiertage geht: "Bei uns zu Hause wird doppelt so viel gefeiert wie in anderen Familien."

Eckes ist mit dem österreichischen Künstler Julian Khol verheiratet. Komplizierte Glaubensfragen der Kinder leiten sie demnach an Khols Mutter weiter - denn die sei Religionslehrerin und antworte dann mit einem Erklärvideo. "Ebenso bringt meine Mutter ihnen den Islam näher." Eckes übernimmt ab 30. Dezember die Moderation der Sendung "RTL Extra" von Birgit Schrowange (61).

Mitteilung Gala