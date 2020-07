Nico Santos ist auf Mallorca aufgewachsen. Welche Entbehrungen die Inselbewohner während des Lockdowns ertragen mussten, weiß der Popsänger nur zu gut. Deswegen sendet er eine Botschaft an die Touristen.

Berlin (dpa) - Der auf Mallorca aufgewachsene Popsänger Nico Santos (27) hofft auf die Disziplin der deutschen Urlauber auf der spanischen Insel.

"Meine Eltern haben im Lockdown echt gelitten. Die Regeln waren so streng wie fast nirgendwo sonst. Und dann wäre es echt schön, wenn die Leute sich an die Regeln halten würden", sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur.

Der Songwriter ("Play With Fire", "Better") verbrachte den größten Teil seiner Kindheit und Jugend auf Mallorca, seine Eltern wohnen dort noch. Die Partybilder an der Playa de Palma vom vergangenen Wochenende hätten ihn auch beschäftigt. "Natürlich ist es cool, diese Feierkultur beizubehalten. Der Ballermann sollte auch nicht für immer verschwinden. Aber in dieser Zeit ist es halt in der üblichen Form nicht möglich."

Santos ist im Herbst erstmals regelmäßig als Coach bei "The Voice of Germany" zu sehen. Vor den nun angelaufenen Aufzeichnungen der Musikshow hatte der 27-Jährige einige Tage auf Mallorca verbracht.

© dpa-infocom, dpa:200718-99-837728/2

