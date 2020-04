Hockenheim (dpa) - Die Geschäftsführung des Hockenheimrings steht der möglichen Austragung eines Formel-1-Rennens noch in dieser durch die Corona-Krise beeinträchtigen Saison offen gegenüber.

"Wir würden eine konkrete Anfrage prüfen und uns Gesprächen nicht verschließen", sagte Jorn Teske, der neben Jochen Nerpel die Geschäfte auf dem Traditionskurs führt, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir stehen ohnehin mit den Rechteinhabern in unregelmäßigem und lockerem Austausch."

Hockenheim war für dieses Jahr aus dem Kalender der Formel 1 gefallen. Die Rechteinhaber hoffen mit einem Notkalender noch auf 15 bis 18 Rennen in diesem Jahr.

Indes macht in der Debatte um die Austragung eines Rennens in Österreich die dortige Regierung ihre Zustimmung vom Sicherheitskonzept der Veranstalter abhängig. Ob man den für den 5. Juli geplanten Grand Prix in Spielberg erlauben werde, "hängt total davon ab, welches Sicherheitskonzept die Veranstalter mitbringen", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im Ö1-"Journal um acht".

Ressortchef Anschober hat nach eigenen Angaben auch mit Vertretern im Profifußball gesprochen. "Nur unter strikten, strengen Bedingungen

werden wir solche Veranstaltungen zulassen und natürlich, ich glaube

das versteht sich in der Situation von selbst, ohne Massenpublikum",

sagte er weiter. Die Formel 1 plant ihren Saisonstart für den 5. Juli in Österreich.

