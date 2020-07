Nürnbergs Trainer Michael Wiesinger will mit seinem Team die Klasse halten. Foto: Daniel Karmann/dpa Daniel Karmann

Nürnberg (dpa) - Trotz eines 2:0 im Hinspiel fürchtet Nürnbergs Trainer Michael Wiesinger im Rückspiel der Relegation beim FC Ingolstadt keine Überheblichkeit bei seinen Spielern.

"Ich habe keinerlei Anzeichen gemerkt, dass irgendjemand glauben könnte, dass wir schon durch sind", sagte der Coach vor dem entscheidenden zweiten Duell am Samstag (18.15 Uhr/ZDF, DAZN und Amazon Prime). Dann will der "Club" den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga fix machen.

Der Interimstrainer geht nicht davon aus, dass dem FCN in Ingolstadt nun etwas geschenkt werde. "Das wird morgen ein absoluter Fight", prognostizierte er. Der FCI muss zwei Tore aufholen und - sollte Nürnberg selbst ein Treffer gelingen - sogar mit drei Treffern Differenz gewinnen, um doch noch in die 2. Liga einzuziehen.

Wiesinger versucht auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und deutete am Freitag an, auch Elfmeterschießen zu trainieren. Personell gab er sich sorgenfrei, alle Akteure aus dem Hinspiel seien auch für das Rückspiel wieder fit, sagte der 47-Jährigen.

Der FC Ingolstadt muss im Rückspiel auf Maximilian Beister verzichten. Der 29 Jahre alte Flügelspieler konnte seine Oberschenkelverletzung aus dem Hinspiel in Nürnberg nicht auskurieren und wird im entscheidenden Match fehlen. Das gab Trainer Tomas Oral bekannt. Beister falle "definitiv aus".

Dagegen scheint der Coach noch auf ein Comeback von Stefan Kutschke zu hoffen. Der Stürmer hatte das Hinspiel verpasst, auch ihn plagte eine Oberschenkelblessur. "Stefan hat mittrainiert, es sieht eigentlich gut aus", erzählte Oral. Der frühere Nürnberger Angreifer ist mit seiner Wucht und Größe ein Fixpunkt in der Offensive der Oberbayern. Ohne ihn hatte der FCI im Hinspiel keine Chance.

Oral räumte ein, dass die Ausgangslage nun extrem schwer sei. "Wenn wir es hinkriegen würden, wäre es ein Wunder", sagte er. "Wir wissen, dass wir eine geringe Chance haben. Aber wir werden versuchen, uns mit aller Gewalt in das Spiel zu kämpfen. Wir haben brutale Wochen hinter uns. Trotz allem werden wir mit Sicherheit eine Truppe erleben, die ihr Herz am rechten Fleck hat. Der Charakter der Truppe ist da, die Mentalität stimmt. Wir werden nicht kampflos aufgeben."

© dpa-infocom, dpa:200710-99-743290/3

Pk bei Youtube

Kader 1. FC Nürnberg

Spielplan 1. FC Nürnberg

Alle News 1. FC Nürnberg