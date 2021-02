Die Oscar-Verleihung am 25. April 2021 soll an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. Foto: Matt Sayles/Invision/AP/dpa Matt Sayles

Es ist das Fernseh-Event in den USA - doch auch die Oscar-Verleihung muss sich den Regeln der Pandemie beugen. Die Idee zur Austragung an verschiedenen Orten ist allerdings längst keine neue.

Los Angeles (dpa) - Wegen der Corona-Pandemie soll die diesjährige Oscar-Verleihung am 25. April an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. Die Zeremonie solle live übertragen werden, berichteten US-Medien übereinstimmend. Einer der Schauplätze bleibe das Dolby Theatre in Los Angeles.

Ähnliche Zeremonien soll es bereits in den 50er Jahren gegeben haben, meldete das US-Magazin "The Hollywood Reporter". Von 1952 an habe es Verleihungen gegeben, für die man in New York und Los Angeles zusammengekommen sei. Nach dem Football-Finale Super Bowl ist die Oscar-Verleihung in den USA die Sendung mit den meisten Zuschauern. Ursprünglich sollte die Feier am 28. Februar stattfinden, sie wurde wegen der Pandemie aber auf April verschoben.

Im Bundesstaat Kalifornien hat es bislang die meisten Infektionsfälle in den USA gegeben. Dabei ist der Bezirk Los Angeles, zu dem auch die gleichnamige Millionen-Metropole gehört, zum Hotspot geworden. Dort haben sich nach Angaben der Johns Hopkins Universität mehr als eine Million Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 18.000 Menschen sind nach einer Infektion gestorben.

