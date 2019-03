Eine Außenkulisse in Potsdam-Babelsberg. Foto: Ralf Hirschberger Ralf Hirschberger

Rom und Bradford tragen bereits den Titel Unesco-Kreativstadt für Film. Jetzt bewirbt sich auch Babelsberg.

Potsdam (dpa) - Potsdam hat seine Bewerbung als Unesco-Filmstadt offiziell gestartet. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit.

"Wer, wenn nicht unser Potsdam ist Deutschlands erste Unesco-Creative City of Film?", sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Die Stadt biete hervorragende Infrastruktur, qualifiziertes Fachpersonal und ein breitgefächertes Spektrum von Film, Fernsehen und Multimedia.

Bisher hat Deutschland keine Unesco-Kreativstadt für Film. Den Titel tragen etwa die italienische Hauptstadt Rom oder Bradford in Großbritannien, mit denen es auch einen Erfahrungsaustausch gebe. Wer den Titel tragen will, muss unter anderem eine Kreativbranche haben, die eine Bedeutung in der Stadt hat und von ihr unterstützt wird.

Das Studio Babelsberg existiert seit 1912 und ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt und Wiege des deutschen Films.

