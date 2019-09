Nach dem Remis im Topspiel zwischen Leipzig und München ist die Spitzengruppe der Liga eng beisammen. Auch Borussia Dortmund mischt nach dem klaren Sieg gegen Leverkusen wieder mit. Hertha ist neuer Tabellenletzter, kurios geht es beim Duell von Union und Bremen zu.

Berlin (dpa) - RB Leipzig ist nach einem Remis im Spitzenspiel des 4. Spieltags gegen Meister FC Bayern München weiter Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

Die beiden Top-Teams trennten sich 1:1 (1:1). Auf den zweiten Rang schob sich Borussia Dortmund. Dem BVB gelang mit dem 4:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen die erhoffte Wiedergutmachung für die erste Liga-Niederlage vor zwei Wochen.

Das Rheinderby gewann Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Köln. Der FC Augsburg feierte gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 (2:0) seinen ersten Saisonsieg, Hertha BSC ist nach dem 1:2 (0:1) beim 1. FSV Mainz 05 Tabellenletzter. Aufsteiger Union Berlin musste sich Werder Bremen mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Bayern war in Leipzig die dominante Mannschaft, verpasste aber einen Sieg und die Tabellenführung. Robert Lewandowski hatte die Gäste früh in Führung geschossen (3. Minute), Emil Forsberg glich nach einem Foul von Lucas Hernandez an Yussuf Poulsen per Elfmeter aus (45.+3).

Der BVB kam gegen Leverkusen nach einer nervösen Anfangsphase immer besser in die Partie. Nach starker Balleroberung von Achraf Hakimi erzielte Paco Alcácer sein fünftes Saisontor (28.). Marco Reus (50./90.) und Raphael Guerreiro (83.) erzielten die weiteren Treffer.

Gladbach dominierte das Rheinderby beim Nachbarn Köln von Beginn an, Alassane Pléa erzielte die verdiente Führung für die Gäste (14.). Die Borussia kletterte durch den Erfolg zunächst auf Rang fünf, Aufsteiger Köln dagegen rutschte weiter in Richtung Abstiegszone.

Die arg verletzungsgeplagten Bremer gingen in Berlin früh per Foulelfmeter in Führung, Davy Klaassen traf (5.). Knapp zehn Minuten später gab es erneut Strafstoß, Sebastian Andersson erzielte den Ausgleich (14./Handelfmeter). Einen zweiten Foulelfmeter von Klaassen hielt Union-Keeper Rafal Gikiewicz, direkt im Anschluss gelang Bremen aber durch Niclas Füllkrug nach einer Ecke das 2:1 (55.). Berlins Neven Subotic (89.) und Bremens Nuri Sahin (90.+1) sahen Gelb-Rot.

Fünf Tage vor dem Europa-League-Auftakt gegen den FC Arsenal kassierte Frankfurt die zweite Saisonniederlage. Marco Richter (36.) und Florian Niederlechner (43.) trafen für die bis dahin sieglosen Augsburger, Gonçalo Paciência gelang nur noch der Anschluss (73.).

Hertha BSC ist mit nur einem Punkt aus vier Spielen auf dem letzten Tabellenplatz angekommen. Nach dem 1:2 in Mainz durch Treffer von Robin Quaison (40.) und Jeremiah St. Juste (88.) und der dritten Niederlage in Serie rutschte der Hauptstadtclub auf Rang 18. Das 1:1 durch Marko Grujic (83.) war zu wenig. Mainz kletterte auf Platz 16.

Bundesliga Spielplan

Bundesliga Clubs

Bundesliga Tabelle