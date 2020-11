Corona-Beschränkungen gelten natürlich auch für Promis. Die britische Sängerin Rita Ora hat trotzdem ein wenig gefeiert.

London (dpa) - Popsängerin Rita Ora hat sich für ihre trotz des in England geltenden Teil-Lockdowns gefeierte Geburtstagsparty entschuldigt. "Ich hatte ein kleines Fest mit einigen Freunden, um meinen 30. Geburtstag zu feiern", schrieb die Sängerin ("Let You Love Me", "Your Song") am Montag in einer Instagram-Story.

Scotland Yard bestätigte, am Samstagabend zu einer Adresse im Londoner Stadteil Notting Hill gerufen worden zu sein, wo gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen worden sei.

Ora schrieb, sie habe angenommen, die Feier sei "ok", da das Land sich dem Ende des Teil-Lockdowns nähere. "Das war ein ernsthafter und unentschuldbarer Trugschluss", so die 30-Jährige weiter. Sie schäme sich sehr, weil sie eigentlich aus erster Hand wisse, wie hart Menschen arbeiteten, um die Pandemie zu bekämpfen.

Am Mittwoch wird der Teil-Lockdown in England wieder durch ein regionales Stufensystem ersetzt. Strenge Kontaktbeschränkungen gelten jedoch in den meisten Teilen des Landes auch weiterhin.

