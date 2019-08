Bochum (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich von Trainer Robin Dutt getrennt. Das teilte der Club am Montag mit. Damit ist nach nur vier Spieltagen der zweite Trainerwechsel im Bundesliga-Unterhaus perfekt. Zuvor hatte Erzgebirge Aue Daniel Meyer beurlaubt.

Der VfL liegt nach vier Spielen und nur zwei Punkten hinter den Erwartungen zurück. Obwohl sein Tam am Samstag nach einem 0:3-Rückstand gegen Wehen Wiesbaden noch ein 3:3 erkämpfte, hatte Dutt sich anschließend selbst infrage gestellt und ein Gespräch mit Sportvorstand Sebastian Schindzielorz angekündigt. Dies fand bereits am Sonntag stand. Nach weiteren Gesprächen folgte am Montag die Trennung.

Vereinsseite VfL Bochum

Trainerprofil Robin Dutt

Mitteilung VfL Bochum