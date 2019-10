Er war ein Ausnahme-Schlagzeuger: Zusammen mit Eric Clapton und Jack Bruce gründete Ginger Baker 1966 die Supergroup Cream. Jetzt ist Baker im Alter von 80 Jahren gestorben.

London (dpa) - Der britische Schlagzeuger Ginger Baker ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren, wie die Familie auf ihrer Facebook-Seite mitteilte.

"Wir sind sehr traurig, mitzuteilen, dass Ginger am Sonntagmorgen nach langer Krankheit friedlich eingeschlafen ist", hieß es auch in einer Mail von Gary Hibbert, Medien-Repräsentant der Familie, an die Deutsche Presse-Agentur.

In den frühen sechziger Jahren war Baker der am meisten bewunderte Schlagzeuger der britischen R&B-Szene. Mit Eric Clapton und Jack Bruce hatte er die Band Cream gegründet. An Bakers polyrhythmischen Soli messen sich Schlagzeuger bis heute.

