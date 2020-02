Rasnov (dpa) - Skispringer Karl Geiger hat den Weltcup im rumänischen Rasnov für sich entschieden und seine hervorragenden Fähigkeiten auf den kleineren Normalschanzen unter Beweis gestellt.

Der 27 Jahre alte Allgäuer sprang auf 100 und 100 Meter und gewann damit auch den dritten von drei Wettbewerben in diesem Winter auf der Normalschanze. Hinter Geiger komplettierten Teamkollege Stephan Leyhe (99 und 97,5 Meter) und der Österreicher Stefan Kraft (98 und 97,5 Meter) das Podest.

Es war der erste deutsche Doppelerfolg seit Dezember 2017, als Richard Freitag in Titisee-Neustadt vor Andreas Wellinger gewann. Hinter Geiger und Leyhe hatten auch Pius Paschke (10.), Markus Eisenbichler (11.) und Constantin Schmid (15.) den zweiten Durchgang erreicht. Severin Freund schrammte bei seinem Comeback als 32. knapp an Weltcup-Punkten vorbei. Am Samstag (12.45 Uhr/ARD) steht ein weiteres Einzel an.

Infos zum Skisprung-Weltcup

Stand im Gesamtweltcup

Profil von Severin Freund

Informationen zum Weltcup in Rasnov

Live-Resultate