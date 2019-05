Die amerikanische Soulsängerin hat ihren letzten Willen schriftlich niedergelegt. Ihre Familie hatte zunächst mitgeteilt, sie habe kein Testament hinterlassen.

Detroit (dpa) - Mehr als ein halbes Jahr nach dem Tod von Aretha Franklin sind drei handgeschriebene Testamente der Soulsängerin aufgetaucht.

Eines der Papiere sei vor wenigen Wochen in einem Notizbuch unter einem Sofakissen aufgetaucht, zwei weitere waren in einem abgeschlossenen Schrank im Anwesen der Sängerin entdeckt worden, berichtete die "New York Times" am Mittwoch. Die Nachlassverwalter hätten nun ein Gericht im US-Bundesstaat Michigan gebeten zu prüfen, ob die Dokumente als Testamente anerkannt werden können.

Nach dem Tod von Franklin hatte ihre Familie zunächst mitgeteilt, die Sängerin habe kein Testament hinterlassen. Die nun entdeckten Papiere sind auf 2010 bis 2014 datiert, handschriftlich und sehr schwer zu entziffern. Es geht darin vor allem um die Verteilung ihres Nachlasses an ihre vier Söhne, andere Familienmitglieder und Freunde. Wieviel Franklins Nachlass wert ist, war zunächst nicht klar. Beobachter gehen aber von mehreren Millionen Dollar aus.

Die Sängerin wurde mit Titeln wie "Respect" und "Chain of Fools" zu einer der erfolgreichsten Soulsängerinnen ihrer Generation und war im August 2018 im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.