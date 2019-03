Am Montag starb "Beverly Hills 90210"-Star Luke Perry an einem Schlaganfall. Nachdem Fans und Kollegen ihre Trauer ausdrückten, hat sich nun seine Tochter zu Wort gemeldet.

Berlin (dpa) - Nach dem Tod von "Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry hat sich dessen Tochter Sophie Perry (18) auf Instagram für die große Anteilnahme bedankt. Unter ein Foto, auf dem sie und der Schauspieler zu sehen sind, schrieb sie am Dienstagabend: "In der letzten Woche ist bei mir so viel passiert. Alles ging so schnell." Sie sei rechtzeitig aus Malawi zurückgekehrt, um bei ihrer Familie sein zu können. "Und in den 24 Stunden habe ich überwältigend viel Liebe und Unterstützung erhalten." Gleichzeitig bat sie um Verständnis, nicht auf alle Nachrichten reagieren zu können. Sie sei nicht sicher, was in einer solchen Situation zu sagen oder zu tun sei.

Luke Perry war am Montag im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben, wie sein Sprecher bestätigte. Kollegen und Fans zeigten sich schockiert. "Ich bin geschockt. Untröstlich. Ich habe so viele Erinnerungen mit Luke, die mich zum Lachen bringen und die immer in mein Herz eingebrannt sind", sagte die Schauspielerin Shannen Doherty (47) dem Magazin "People". Doherty und Perry spielten in "Beverly Hills, 90210" jahrelang das Liebespaar Brenda Walsh und Dylan McKay. Ian Ziering, Co-Star aus der 90er-Jahre-Kultfernsehserie schrieb, er werde sich immer an die gemeinsamen Erlebnisse erinnern.

