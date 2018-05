Anfang November verkündete Annemarie Carpendale ihre Schwangerschaft, jetzt ist das Baby da. Das Geschlecht des neuen Erdenbürgers ist bekannt, der Name aber noch nicht.

München (dpa) - Schauspieler Wayne Carpendale (41, "Der Landarzt") und seine Frau, die Moderatorin Annemarie (40, "taff"), sind Eltern geworden. Sie bekamen einen kleinen Jungen, wie beide am Samstag bei Instagram und Facebook bekanntgaben.

Dazu posteten sie ein Foto, auf dem ihre Gesichter zu sehen sind - und kleine Babybeinchen. Unter das Bild schrieben beide: "War'n jetzt ne Weile offline... irgendwas Spannendes passiert?!?" Und dazu Hashtags wie #itsaboy und #mumanddad.

Wayne, der der Sohn von Schlagerstar Howard Carpendale ist, schrieb in seinem Beitrag außerdem an seine Frau gerichtet: "Ich bin so unglaublich stolz auf Dich."

Post von Annemarie Carpendale