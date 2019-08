Bei den jüngsten Protesten in Moskau gegen Behördenwillkür und den Ausschluss der Opposition bei der nahenden Stadtratswahl kam es zu blutiger Polizeigewalt. Nun steht wieder eine Kundgebung an - diesmal mit offizieller Genehmigung. Es könnte die größte seit Jahren werden.

Moskau (dpa) - Die russische Hauptstadt Moskau dürfte am Samstag den wohl größten Massenprotest seit Jahren erleben.

Die Opposition erwartet bis zu 100.000 Menschen bei einer Kundgebung, deren Teilnehmer gegen die massive Polizeigewalt der vergangenen Wochenenden demonstrieren wollen - und für faire und freie Wahlen.

Anders als zuletzt haben die Behörden die Aktion diesmal genehmigt. Die Proteste sollen am frühen Nachmittag beginnen (13.00 Uhr MESZ). Liberale Kräfte der Opposition wollen dabei für eine Zulassung zur Stadtratswahl am 8. September demonstrieren. Die Regierungsgegner sind wegen angeblicher Formfehler bei ihren Registrierungsanträgen nicht als Kandidaten zugelassen. Das betrifft etwa den Kremlkritiker Ilja Jaschin, der ebenso im Arrest sitzt wie der prominente Anti-Korruptions-Kämpfer Alexej Nawalny, der die Proteste organisiert hatte.

Die Nichtzulassung der Bewerber führte zu Demonstrationen, gegen die die Polizei mit Gewalt und Festnahmen vorging. Mehr als 2000 Menschen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Führende Köpfe der Opposition sind weiter in Haft.

Auch Blogger mit Millionen Followern in sozialen Netzwerken riefen dazu auf, gegen die extreme Polizeigewalt mit vielen Verletzten zu protestieren. Das in Bildern und Internetvideos dokumentierte wahllose Niederknüppeln friedlicher Demonstranten hatte international Entsetzen und Kritik ausgelöst.

Einer der beliebtesten Youtuber in Russland, Juri Dud, appellierte via Instagram an seine Fans, sich stärker politisch zu engagieren: "Unsere Trägheit hat dazu geführt, dass jegliche politische Konkurrenz zerschlagen wurde."

Es solle eine große friedliche Kundgebung werden auf dem Sacharow-Prospekt, einer breiten Hauptstraße in der Nähe des Stadtzentrums, heißt es in dem Aufruf der Organisatoren. Die Juristin Ljubow Sobol von Nawalnys Team erwartet, dass wegen der Gewaltexzesse der Polizei auch viele Menschen auf die Straße gehen werden, denen die Wahlen ziemlich egal seien. Sie will selbst ihre Zulassung als Kandidatin erzwingen und ist aus Protest in einen Hungerstreik getreten. Vor einer Woche wurde sie vorübergehend festgenommen.

"Das Land hat sich verändert", sagte Sobol kurz vor Beginn der Proteste. Die Menschen seien entsetzt über das Maß an Ungerechtigkeit, das ihnen und anderen widerfahre. Auch vor Gericht habe niemand eine Chance. Daher gebe es kein anderes Instrument als diese Proteste.

Die Organisatoren schlossen nicht aus, dass es nach der genehmigten Demonstration eine weitere, als Spaziergang deklarierte Aktion geben könnte. Die Polizei kündigte an, dagegen einmal mehr mit aller Härte vorzugehen. Wegen Anstiftung zu Massenunruhen drohen bei Anklagen bis zu 15 Jahre Haft.

Das russische Außenministerium hatte zuletzt den USA, aber auch Deutschland vorgeworfen, die Proteste zu unterstützen. Das Ministerium warnte vor einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands. Schon in der Vergangenheit hat Russlands Regierung oft behauptet, Proteste im In- und Ausland - etwa in der Ukraine oder Venezuela - würden von ausländischen Agenten gesteuert.

