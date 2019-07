Im Lingener Schwimmbad zeigt ein Thermometer 46,9 Grad an - allerdings in der prallen Sonne. Foto: Martin Remmers

Martin Remmers

So schnell purzeln Rekorde: Lingen in Niedersachsen ist am Donnerstag der wohl heißeste Ort Deutschlands. Das lassen jedenfalls die vorläufigen Messungen des Deutschen Wetterdienstes erwarten. Doch noch ist (heiße) Luft nach oben.

Offenbach/Lingen (dpa) - Erstmals seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in Deutschland ist die Temperatur auf 42 Grad gestiegen. Nach vorläufigen Messergebnissen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Donnerstag im niedersächsischen Lingen 42,0 Grad registriert. Der DWD rechnet für Freitag noch einmal mit Extremhitze - auch wenn der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle demnach nun aber wohl überschritten ist. Im Westen könnte es nach DWD-Angaben noch einmal knapp 40 Grad heiß werden, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 32 und 38 Grad - also keine echte Abkühlung. Im Osten Deutschlands dürfte das Thermometer nicht über 35 Grad hinaus steigen, im Nordosten und an den Küsten liegen die Höchsttemperaturen bei 29 Grad. Am Wochenende sollen die Temperaturen dann einen deutlichen Satz nach unten machen - dann ist es am Samstag "nur" 27 bis 34 Grad warm. Zudem steigt das Gewitterpotenzial am Freitag und während des Wochenendes. Vor allem in der Südhälfte Deutschlands und im Westen sind auch örtlich Unwetter möglich. Ermittelt werden die Temperaturen beim DWD einerseits mit Hilfe des hauptamtlichen Messnetzes mit rund 180 Wetterstationen. Dazu kommen mehr als 800 Stationen im nebenamtlichen Netz, so dass es insgesamt rund 1000 offizielle Stationen gibt. Für die Erfassung der Temperaturen sind laut DWD aber lediglich rund 500 Stationen relevant, die möglichst flächendeckend übers Land verteilt sind. Außerdem gibt es Messwerte von Partnernetzen, die beispielsweise an Flughäfen betrieben werden, etwa von der Nato oder der Bundeswehr. Laut DWD fallen 42 Stationen in diese Kategorie. Deutscher Wetterdienst Bilder Das Thermometer an der Vertretung der Vereinten Nationen in Bonn zeigt 42 Grad an. Offiziell wurden in Bonn-Roleber Temperaturen von 40,6 Grad gemessen. Foto: Oliver Berg

Quelle: Oliver Berg

Am Elbstrand in Hamburg: Ausflügler sitzen bei hochsommerlichen Temperaturen am Strand von Övelgönne. Foto: Bodo Marks

Quelle: Bodo Marks

Die Frankfurter Hochhäuser erscheinen aus einigen Kilometern Abstand in der Mittagshitze flimmernd über einem Maisfeld. Foto: Frank Rumpenhorst

Quelle: Frank Rumpenhorst

Gesehen an der Tür eines Geschäfts in der Geilenkirchener Innenstadt: "Hitzefrei - Am 24. und 25.7.2019 schließen wir um 14 Uhr". Foto: Caroline Seidel

Quelle: Caroline Seidel

Ein Wakeboardfahrer stürzt bei einer Runde auf der Wasserskianlage sicher nicht ganz ungern ins erfrischende Wasser. Foto: Jens Büttner

Quelle: Jens Büttner

Stolzer Rekordhalter: Georg Schmitz, Oberbürgermeister von Geilenkirchen, kauft sich ein Eis - und will auch seinen Rathaus-Mitarbeitern eines ausgeben. Foto:...

Quelle: Caroline Seidel

Tret- und Ruderboote im Münchener Olympiapark: Am Wasser ist es zumindest ein paar Grad kühler als in der Stadt. Foto: Sven Hoppe

Quelle: Sven Hoppe

Willkommens-Schild auf dem Nato-Stützpunkt Geilenkirchen: Hier wurden 40,5 Grad gemessen. Foto: Caroline Seidel

Quelle: Caroline Seidel

Schlagwörter zum Thema: Deutschland | Deutscher Wetterdienst | Hitze |