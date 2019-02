Die Hamburger genießen wie hier am Altonaer Balkon die ersten Sonnenstrahlen seit einer gefühlten Ewigkeit. Foto: Daniel Bockwoldt

Früher als erwartet zeigt sich der Frühling in Deutschland. Hoch "Dorit" machts möglich. Mancherorts können die Menschen in Deutschland schon in T-Shirts ihre Vitamin-D-Produktion ankurbeln.

Offenbach (dpa) - Weitgehend wolkenlos, sonnig und zumindest tagsüber mild: Das Wetter zeigt sich an diesem Wochenende dank Hoch "Dorit" weiterhin von seiner angenehmen und fast schon frühlingshaften Seite. So erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad, vereinzelt sogar 17 Grad. Ausgenommen von dieser Entwicklung sind nur die Küsten und das Umfeld der Donau - dort sollte man sich auf maximal 8 Grad einstellen. Am Sonntag lassen sich im Norden wohl ein paar dünne Wolken blicken, es bleibt aber trocken und ähnlich mild wie am Samstag. Auch der Wochenbeginn soll trotz einzelner Wolkenfelder niederschlagsfrei ausfallen. Wie bereits an den vergangenen Tagen sollte sich aber niemand dazu verleiten lassen, angesichts der milden Tagestemperaturen abends auf warme Kleidung zu verzichten. Vor allem in der Südhälfte Deutschlands kann es bis zu minus 5 Grad kalt werden, über Schnee sind nach Angaben der DWD-Meteorologen sogar frostige minus 8 Grad möglich. Im Verlauf der Woche könnten die Temperaturen auch tagsüber wieder sinken, hieß es. Deutscher Wetterdienst Bilder Erste Krokusse trauen sich auf dieser Wiese bei Wolfsburg aus ihrem Winterquartier unter der Erde. Foto: Peter Steffen

Auch in Frankfurt zeigt sich der Februar von seiner frühlingshaften Seite. Blumen in der Berger Straße. Foto: Frank Rumpenhorst

Eine junge Frau genießt die Sonne vor dem Königsbau in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: Marijan Murat

