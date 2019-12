Das Haus liegt eher am Rande der Harzstadt Blankenburg. Eine in der Nähe befindliche Kita wurde evakuiert. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa Matthias Bein

Ein Toter und viele Verletzte - das ist die Bilanz nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Harz. Ursache des Unglücks könnten Gasflaschen gewesen sein.

Blankenburg (dpa) - Bei der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg mit einem Toten sind ein Mensch schwer, ein Mensch mittelschwer und neun Menschen leicht verletzt worden.

Zudem zogen sich drei Rettungskräfte Rauchvergiftungen zu. Der Schwerverletzte habe Brandwunden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Spezialkrankenhaus Bergmannstrost in Halle geflogen, sagte der Bürgermeister der Stadt, Heiko Breithaupt (CDU). Der Tote sei vermutlich der 78 Jahre alte Mieter der Wohnung, von der die Explosion ausging. Eine Frau sei unter den Verletzten, hieß es.

"Ein Bild der Verwüstung", so Bürgermeister Breithaupt zu dem Folgen der Explosion. Das betroffene Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Die Statik des Mehrfamilienhauses soll noch heute überprüft werden. "Die Platten in dem Neubaublock haben sich verschoben", sagte der Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse.

Ausgelöst wurde die Explosion möglicherweise durch in einer Wohnung gelagerte Gasflaschen. In der Wohnung seien neben Flüssiggasbehältern Geräte zum Heizen mit Gas gefunden worden, sagte Frank Götze von der Polizei im Harzkreis auf einer Pressekonferenz. Das Haus sei nicht ans Gasnetz angeschlossen gewesen, sondern werde mit Fernwärme beheizt. Hinweise auf Sprengstoff habe die Polizei in dem Haus zunächst nicht gefunden, sagte Götze.

Das Haus liegt eher am Rande der Harzstadt. Eine in der Nähe befindliche Kita wurde evakuiert. Rund 100 Kinder sollen in anderen Einrichtungen untergebracht worden sein, wie die Kita auf Anfrage mitteilte. Blankenburg liegt im Harz und hat rund 20.000 Einwohner. Sie bezeichnet sich selbst als "Die Blütenstadt im Harz".