Bei der Vergabe der EU-Spitzenjobs gab es noch keine Lösung, beim umstrittenen Eurozonenbudget soll zumindest etwas Fortschritt erzielt werden. Die Suche nach gemeinsamen Schnittmengen beim EU-Gipfel gestaltet sich schwierig.

Brüssel (dpa) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben um Fortschritte beim vor allem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geforderten Eurozonenbudget gerungen.

Es würden Vorgaben gebraucht, sagte Eurogruppenchef Mario Centeno am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Bei der Besetzung der wichtigsten EU-Posten gab es indes keine Bewegung.

Macron hatte 2017 in einer Grundsatzrede zur Zukunft Europas ein Multi-Milliarden-Budget für die Euro-Staaten gefordert. Er verstand es als Symbol eines großen Aufbruchs für die EU, zudem sollte es die Eurozone für künftige Krisen absichern.

Nach einer Einigung mit Deutschland im vergangenen Jahr im brandenburgischen Meseberg hatte die Idee weiter Form angenommen. Die Euro-Finanzminister vereinbarten in der vergangenen Woche dann erstmal einen Minimalkompromiss, der einige Fragen offen ließ.

Nun ist vorgesehen, dass das Budget innerhalb des EU-Haushalts angesiedelt wird und lediglich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse dienen soll - nicht aber als Geldtopf, der in Krisenzeiten angezapft werden könnte.

"Einige sehen es noch als Embryo eines Eurozonenbudgets", sagte Centeno weiter. Neben Frankreich ist vor allem Spanien mit den bisherigen Fortschritten unzufrieden. Staaten wie die Niederlande und Finnland fürchten hingegen, dass das Budget von einzelnen Staaten missbraucht werden könnte, um auf Kosten aller Länder individuelle Fehler in der Haushaltsplanung auszumerzen.

"Behauptungen, man würde die Eurozone damit stabiler machen, sind schlichtweg falsch", sagte der Linken-Europaabgeordnete Martin Schirdewan. "Darüber hinaus soll das Budget explizit nicht zur Stabilisierung in Schieflage geratener Länder eingesetzt und Mittel aus dem Topf an schädliche Strukturreformen gekoppelt werden."

Zuvor waren in der Nacht zum Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen mit dem Versuch gescheitert, eine Lösung für die künftige Führung der EU zu finden. Auch nach stundenlangen Gesprächen gab es weder für den CSU-Politiker Manfred Weber noch für andere Kandidaten für die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker eine Mehrheit. Deshalb wurde die Entscheidung auf einen EU-Sondergipfel am Sonntag in einer Woche vertagt. Österreichs Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein widersprach jedoch der Annahme, dass Weber damit aus dem Spiel sei. "Das kann man so nicht sagen, das kann in einer Paketlösung ganz anders sein."

Neben der Juncker-Nachfolge müssen in den kommenden Monaten noch vier weitere EU-Spitzenposten besetzt werden. CSU-Vize Weber erhebt Anspruch auf den Kommissionsvorsitz, da seine Europäische Volkspartei (EVP) bei der Europawahl erneut stärkste Kraft geworden ist. Als Kandidaten ihrer Parteien haben sich auch der Sozialdemokrat Frans Timmermans und die Liberale Margrethe Vestager beworben. Der Rat der Staats- und Regierungschefs hat das Nominierungsrecht, doch das EU-Parlament muss den Kommissionschef wählen. In beiden Gremien sind also Mehrheiten nötig.

Weber verhandelt mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen derzeit über eine Art Koalitionsvereinbarung, die ihm eine Mehrheit sichern soll. Allerdings hatten Sozialdemokraten und Liberale Weber am Donnerstag signalisiert, dass sie ihn nicht unterstützen. Wie endgültig diese Ansage ist, war zunächst aber unklar. Die EVP will ihrerseits keinen der Konkurrenten mitwählen.