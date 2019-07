Ein Einschussloch ist an der Fassade einer Fabrikhalle in Wächtersbach zu sehen. Foto: Arne Dedert Arne Dedert

Nach der Attacke auf einen 26-Jährigen in Wächtersbach gehen die Ermittler auf Spurensuche. Nicht nur sie fragen sich, was der mutmaßliche Täter für ein Mensch war.

Wächtersbach/Biebergemünd (dpa) - Die Fassade eines Firmengebäudes im hessischen Wächtersbach hat an mehreren Stellen kleine Löcher.

Einschusslöcher seien das, sagt ein Mitarbeiter des Unternehmens, der noch immer nicht fassen kann, was wenige Meter entfernt geschehen ist: Aus heiterem Himmel und auf offener Straße wird einem 26-jährigen Eritreer in den Bauch geschossen und dieser dadurch schwer verletzt - offenbar eine rassistisch motivierte Tat eines 55-Jährigen. Er habe Schüsse gehört und Hilferufe, sagt der Mitarbeiter. "Das war ein Schock." Nun stehe er hier mit einem mulmigen Gefühl - und ist damit derzeit nicht alleine in und um Wächtersbach.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Schütze wohl gezielt nach einem Opfer gesucht und es am Montag dann zufällig in dem 26-Jährigen gefunden hat. Der Mann sei "aufgrund seiner Hautfarbe" ausgewählt worden, sagt ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Der Verdächtige tötete sich nach der Tat mit einem Schuss in den Kopf.

Die Attacke geschieht wenige Wochen nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die Ermittler gehen in dem Mordfall von einem rechtsextremen Hintergrund aus.

Die Attacke in Wächtersbach sei ein erschütternder Angriff, meint die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler. Wenn sich der Verdacht bewahrheite, dass der mutmaßliche Täter aus rassistischen Motiven heraus gehandelt habe, dann wäre dies nach dem Mord an Lübcke der zweite rechtsextreme Mordanschlag in Hessen innerhalb von wenigen Wochen.

Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge gibt es bislang aber "keine belastbaren validen Erkenntnisse, dass Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene bestanden". Allerdings stünden die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Das Umfeld und die Vergangenheit des mutmaßlichen Schützen würden nach entsprechenden Kontakten durchleuchtet. Klar sei: "Der Verantwortung, die wir da haben, sind wir uns durchaus bewusst."

Der Kriminologe Rudolf Egg warnt derweil vor vorschnellen Rückschlüssen auf das Motiv des Täters: Neben einem möglichen rechtsradikalen Hintergrund könnte auch eine mögliche psychische Erkrankung des Täters in Betracht kommen, sagt er.

Auch die Menschen im benachbarten Biebergemünd, dem Wohnort des mutmaßlichen Schützen, rätseln, was diesen getrieben haben könnte. "Der ist kein Rassist", hätten sich Nachbarn untereinander erzählt, berichtet eine 39 Jahre alte Anwohnerin. Dieser habe sich demnach schonmal mit einem türkischen Kollegen getroffen - das mache ja kein Rassist. Andere Anwohner erzählen: "Er war kein bösartiger Mensch." Springerstiefel, Bomberjacke, Hitlergruß - das habe es bei ihm nicht gegeben. Der Sender Hit Radio FFH zitiert dagegen einen Nachbarn mit den Worten, dass der 55-Jährige bei manchen Sprüchen "schon sehr, sehr rechtslastig" gewesen sei.

Dass die Bluttat auf offener Straße passiert ist - und das "bei uns im Dorf" und nicht etwa in der Großstadt Frankfurt - das schockiert viele hier. "Wahllos" auf einen Menschen anderer Hautfarbe zu schießen - das sei "sehr übel", sagt eine 49-Jährige, die in Biebergemünd gerade ihre Mutter besucht. Am benachbarten Tatort in Wächtersbach sollte es am Abend eine Mahnwache geben.