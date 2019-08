Die SPD will ihr Konzept für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer vorstellen. Foto: Daniel Bockwoldt Daniel Bockwoldt

Der SPD-Vorschlag zur Vermögensteuer polarisiert schon jetzt. Eine neue Vorsitz-Bewerberin befürwortet das Konzept.

Berlin (dpa) - Die SPD will mit der Forderung nach einer Vermögensteuer ihr Profil als linke Volkspartei schärfen.

"Natürlich hat das am Ende auch Auswirkungen auf unser Profil - das ist ausdrücklich erwünscht", sagte der kommissarische Parteivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. Beim SPD-Parteitag im Dezember, auf dem über das Konzept entschieden wird, solle bestimmt werden, wie das Profil der SPD als linke Volkspartei aussehe.

Die Vermögensteuer solle 1 Prozent des Vermögens pro Jahr betragen, bei sehr großen Vermögen sollten 1,5 Prozent an den Staat fließen. Betroffen sein sollen Grundbesitz, Immobilien, Unternehmensanteile und Barvermögen. Hohe persönliche Freibeträge sollen sicherstellen, dass Vermögen erst ab mehreren Millionen Euro betroffen sein sollen. "Omas klein' Häuschen" solle nicht betroffen sein, sagte Schäfer-Gümbel.

Die aussichtsreiche Bewerberin für den SPD-Vorsitz, Klara Geywitz, befürwortet die Pläne ihrer Partei. "Die Idee ist richtig, sogar die Schweiz hat solch eine Steuer", sagte die Brandenburger Politikerin, die im Team mit Vizekanzler Olaf Scholz antritt, der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Auch juristische Personen - insbesondere Kapitalgesellschaften - sollen der Vermögensteuer unterliegen. Vor allem für wirtschaftliche Notlagen sollen Schutzregeln greifen, so dass durch die Steuer nicht Teile des Betriebsvermögens wie Maschinen oder Grund und Boden veräußert werden müssen, erklärte Schäfer-Gümbel. Die Steuer soll dem Staat rund zehn Milliarden Euro pro Jahr bringen.

Die Linke fordert eine noch deutlich höhere Besteuerung, die jährlich rund 80 Milliarden Euro einbringen soll. Konkret heißt das eine Vermögensteuer von fünf Prozent auf alle Vermögen oberhalb von einer Million Euro. Die von den Sozialdemokraten angepeilten Einnahmen in Höhe von zehn Milliarden Euro füllten gerade einmal die Finanzlücke durch die vereinbarte Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags, sagte die Linken-Vorsitzende Katja Kipping.

Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, erklärte zu dem SPD-Konzept: "Offensichtlich hat die SPD auch ihre letzten Reste an Wirtschaftskompetenz verloren. Die Einführung einer Vermögensteuer würde Investitionen, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in Deutschland dämpfen." Er sprach von einer "sozialistischen Neid-Steuer". Auch FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg bezeichnet die Pläne als "aktionistisch und wirtschaftspolitisch unklug". "Das ist das Gegenteil dessen, was wir jetzt angesichts des drohenden konjunkturellen Abschwungs brauchen", sagte sie.

Der Verwaltungsaufwand solle bei fünf bis acht Prozent liegen, also bei maximal 800 Millionen Euro pro Jahr. Die SPD geht laut Eckpunkten, die das Präsidium zur Vermögensteuer beschloss, davon aus, dass die ein bis zwei Prozent der größten Vermögen davon betroffen sein würden. Kleine und mittlere Einkommen sollen im Gegenzug entlastet werden.