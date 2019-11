Gordon Sondland, US-Botschafter bei der EU, ist zunehmend zu einer Schlüsselfigur in den Untersuchungen gegen Trump geworden. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Pablo Martinez Monsivais

Gordon Sondland ist eine Schlüsselfigur in der Ukraine-Affäre - und ein Großspender für Donald Trump. Nun macht er in den Impeachment-Ermittlungen eine Aussage vor dem US-Kongress, die den US-Präsidenten in Schwierigkeiten bringt.

Schlagwörter zum Thema: USA | Ukraine | Amtsenthebung |