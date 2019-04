FC Bayern München gegen Borussia Dortmund! In der Jubiläums-Ausgabe dieses Bundesliga-Duells kann im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft eine Vorentscheidung fallen.

München (dpa) - Es ist Zeit für den Klassiker. Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund heute im Titelkampf der Fußball-Bundesliga und der Gigantengipfel fühlt sich an wie ein Endspiel.

In der Jubiläums-Auflage kann im Kampf um die deutsche Meisterschaft zumindest eine Vorentscheidung fallen. Verliert der FC Bayern zu Hause gegen den BVB, würde der Rückstand schon fünf Punkte betragen. Trainer Niko Kovac und seine Münchner fühlen sich "bereit" für den Showdown und wollen an die Tabellenspitze zurück.

"Wir müssen zusehen, dass wir dieses Punkteminus von zwei Punkten aufholen", sagte Kovac. "Aufgrund der Tabellensituation wird es ein spezielles Spiel", sagte BVB-Coach Lucien Favre. "Wir müssen eine perfekte Leistung liefern, wenn wir gewinnen wollen." Viele Millionen an den TV-Bildschirmen in 205 Ländern sind ebenso wie 75 000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena elektrisiert, wenn es um weitere Punkte für den siebten Münchner Titel in Serie oder den ersten der Borussia seit 2012 geht.

Im Hinspiel verloren die Bayern 2:3, jetzt wollen sie sich revanchieren. Egal wie der 100. deutsche Clásico endet, Chancen auf die Schale haben beide noch. "Eine Richtung wird es vorgeben, aber eine Entscheidung gibt es nicht", sagte Bayern-Star Thomas Müller.

An Motivation mangelt es jedenfalls nicht. "Das ist das geilste Spiel der Saison, darauf wartet ganz Deutschland. Wahrscheinlich ganz Europa", sagte der Münchner Nationalspieler Leon Goretzka. Das entspricht der Erwartungshaltung von Uli Hoeneß.

"Ich hoffe, dass sich jeder Spieler im Klaren ist, dass er über sich hinauswachsen muss, um einen sehr starken Gegner in den Schranken zu halten", mahnte Uli Hoeneß. "Wenn wir gewinnen, haben wir gute Chancen, weil wir ein sehr gutes Torverhältnis haben und das Restprogramm in etwa gleich ist. Der eine Punkt, den wir dann wieder vorne wären, könnte inklusive des Torverhältnisses das Zünglein an der Waage sein", sagte der Bayern-Präsident.

Borussia Dortmund reiste am Freitagabend ohne den angeschlagenen Torjäger Paco Alcácer und Raphael Guerreiro nach München. Die Bayern werden erst am Spieltag entscheiden, ob die zuletzt verletzten Manuel Neuer und David Alaba einsatzbereit sind.

Im Schatten des Spitzenspiels kämpfen Bayer Leverkusen und RB Leipzig im direkten Duell um Punkte für die Qualifikation zur Champions League oder Europa League. Der 1. FC Nürnberg will beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) im Kellerduell weiter Zähler für den Klassenerhalt holen. Alle anderen Teams aus der Abstiegszone bekommen es mit Europacup-Kandidaten zu tun. Hannover 96 spielt beim VfL Wolfsburg, Schalke 04 empfängt ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg hat einen Tag später 1899 Hoffenheim zu Gast.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Spielplan FC Bayern

Bayern-Kader mit Saisonstatistiken

Pk Bayern-Trainer Kovac zum Spiel

Fakten zum Spiel Bayern - BVB

Favre zum Spiel