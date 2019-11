Die Koalition hat sich beim Thema Grundrente verkeilt. Vor den spannungsgeladenen Fraktionssitzungen beharrt die Union auf ihren Forderungen.

Berlin (dpa) - Die Spitze der Unionsfraktion pocht im Streit mit dem Koalitionspartner SPD um die Grundrente auf die Einhaltung des Koalitionsvertrages.

Auch die Unionsfraktion wolle eine Grundrente, "wir sind für zielgenaue Förderungen und nicht für das Gießkannenprinzip" wie die SPD, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), in Berlin. Es gebe eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag, die die von der SPD abgelehnte Prüfung der Bedürftigkeit vorsehe.

Eine Lösung sei also "eigentlich gar nicht kompliziert", sagte Grosse-Brömer. Die Unionsfraktion werde sich am Nachmittag mit dem Thema befassen. Die Union wolle eine Grundrente, "für diejenigen, die bedürftig sind, wie es bei staatlichen Unterstützungsleistungen üblich ist". Zur Frage, wie groß er die Gefahr einschätze, dass der Grundrentenstreit die Koalition sprengen könnte, wollte sich Grosse-Brömer nicht äußern.

Die Vorarbeiten zur Grundrente sind nach den Worten von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt so weit gereift, dass der Koalitionsausschuss am kommenden Sonntag durchaus darüber entscheiden kann. Die zuständige Arbeitsgruppe habe dafür eine Entscheidungsbasis geschaffen, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin.

Dem Ausschuss liegen mehrere Varianten vor, machte Dobrindt deutlich. Daher gehe es nicht um ja oder nein, sondern um eine Entscheidung, wie zielgenau man die Grundrente ausrichten wolle. Und das sei Aufgabe des Koalitionsausschusses.

Dobrindt beharrte auf einer Bedürftigkeitsprüfung. Eine Prüfung nach dem Einkommen sei jetzt umfassend gewährleistet. Sie blicke auf das Renteneinkommen ebenso wie auf Einkommen aus Mieten oder Grundstücken sowie das Einkommen des Ehepartners. Selbst genutztes Wohneigentum werde nicht herangezogen. Die Arbeitsgruppe habe an einem Kompromiss gearbeitet und habe ihn auch gefunden. Eine Verknüpfung der Einigung bei der Grundrente mit dem Fortbestand der Koalition, wie dies in der SPD geäußert wurde, wies Dobrindt als "Quatsch" zurück.

Die Grundrente habe drei Komponenten: eine inhaltliche, eine finanzielle und eine strategische. Manche wollten an diesem Beispiel eine Sollbruchstelle für die große Koalition sehen, machte der CSU-Politiker deutlich, ohne genauere Angaben zu machen. Grundsätzlich gebe es keinen SPD-Rabatt auf inhaltliche Entscheidungen in dieser Koalition, bekräftigte er. Wenn die SPD der Meinung sei, ihre Erfolgsbilanz hänge ausschließlich an diesem einen Thema, obwohl es viele andere Themen gäbe, "kann man der SPD nicht helfen".

Wegen noch offener Fragen war ein für Montagabend geplantes Spitzentreffen der Koalition auf den 10. November verschoben worden. Mit der Grundrente sollen Menschen, die trotz langer Berufstätigkeit nur eine niedrige Rente bekommen, einen Zuschlag erhalten. Ihre Rente soll dann laut Koalitionsvertrag zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung liegen. Profitieren sollen Rentner, die 35 Jahre an Beitragszeiten vorweisen. Union und SPD streiten aber darüber, wer genau innerhalb dieser Gruppe den Rentenaufschlag erhalten soll.