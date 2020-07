Trotz Pandemie kann das Sport-Event aller Voraussicht nach am 15. August in die sechste Runde gehen.

Oschersleben l Mittlerweile ist der Triathlon ein fester Höhepunkt im Oschersleber Veranstaltungskalender. Er richtet sich sowohl an Freizeitathleten als auch an Profisportler. Letztere absolvieren dabei das Finale der Landesliga Sachsen-Anhalt. Der Startschuss fällt am Sonnabend, 15. August, um 16.30 Uhr im Freibad.

Größere Bedeutung

Dieses Jahr ist die Bedeutung des Wettkampfs sogar noch größer als sonst. Denn viele andere Veranstaltungen mussten abgesagt werden - zum Beispiel der Havelberg- Triathlon oder der Salzland-sparkassentriathlon. Doch wie das Unternehmen Sport Drabe mitteilt, ist der Termin in Oschersleben genehmigt worden. Ansonsten gebe es nur noch die sogenannte „Hölle von Q“ in Quedlinburg.

Die Firma Sport Drabe organisiert den Triathlon in Zusammenarbeit mit der Oschersleber Stadtverwaltung. 192 Einzelteilnehmer und 48 Teams könnten an den Start gehen. Bisher gebe es schon rund 70 Anmeldungen aus ganz Deutschland. Sogar Sportler aus Belgien und der amtierende Europameister hätten Interesse bekundet. In der Vergangenheit seien sogar schon Athleten aus Amerika dabei gewesen.

200 freiwillige Helfer

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Normalerweise ist der Triathlon bereits im Freibad mit einem bunten Spektakel verbunden. Das ist dieses Jahr anders. Zuschauer sind dort nicht zugelassen. Laut der Mitteilung von Sport Drabe gibt es dafür einen einfachen Grund. Aufgrund der Corona-Verordnungen dürfen sich auf dem Freibad-Gelände derzeit maximal 600 Personen zur gleichen Zeit aufhalten. Diese Grenze werde durch die Sportler und ihre Begleitpersonen bereits erreicht.

Dafür sind Zuschauer entlang der Strecke umso lieber gesehen - natürlich mit dem entsprechenden Mindestabstand. Insgesamt sollen die Teilnehmer 500 Meter schwimmen, 31 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und 5,5 Kilometer laufen. Die Route ist die gleiche wie in den vergangenen Jahren. So führt die Fahrradstrecke vom Freibad über Neubrandsleben, Jacobsberg, Neindorf, Beckendorf, Eggenstedt und Altbrandsleben. Zielpunkt ist wiederum das Freibad.

Start für Jedermann

Mitmachen kann jeder. Allerdings müssen die Teilnehmer schriftlich versichern, dass sie gesund sind. Damit der Triathlon erfolgreich durchgeführt werden, braucht es die ehrenamtliche Arbeit von rund 200 Helfern aus den verschiedensten Ortsteilen. Für deren Engagement bedankt sich die Firma Sport Drabe schon im Vorfeld.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet unter der Adresse www.triathlon-oschersleben.de.