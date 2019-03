Auch in der Seegemeinde Klietz gibt es nun keine Post mehr. Foto: Anke Reinfeldt

Böse Überraschung für die Post-Kunden in Klietz. Am Donnerstag verkündete die Post die Schließung der Filiale im Laden am Kirchplatz.

Klietz l Und zwar zum sofortigen Zeitpunkt. Das kam auch für die Ladeninhaberin überraschend. Mit einem Zettel an der Tür wird darauf hingewiesen. Die nächste Filiale befinde sich in Schönhausen im Getränkemarkt am Park. „Ich werde sehen, wie es hier auf Dauer weitergeht“, sagte Angelika Hoffmann ratlos zur Volksstimme. Sie bietet nun noch den Service rund um Lotto-Toto, Pressevertrieb und Schreibwaren an. Schönhauser Laden zu Der traditionsreiche Schreibwarenladen im Schönhauser Ortszentrum, lange Zeit von Holger Borowski und dann von zwei Nachfolgern geführt, ist seit Donnerstag ebenfalls geschlossen. Die Inhaberin hatte die Post vor wenigen Monaten aus wirtschaftlichen Gründen abgegeben, auch Lotto-Toto gehörte zuletzt nicht mehr zum Angebot. Mit dem Getränkehandel am NP-Markt wurde ein Nachfolger für die Paketannahme und auch für Lotto gefunden. Dieses Geschäft muss nun auch noch die Postkunden aus dem Klietzer Bereich bedienen.

Von

Schlagwörter zum Thema: Deutsche Post | Klietz