Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Theeßen ist ein Mann an den Spätfolgen im Krankenhaus verstorben.

Theeßen (vs) l Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es bereis am 15. Januar 2021 auf der Autobahn 2 bei Theeßen (Jerichower Land) gekommen. Wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizei am Montag mitteilte, sei nun ein Beteiligter an den Spätfolgen des Unfalls im Krankenhaus verstorben.

Bei dem Unfall waren mehrere Menschen verletzt worden. Unter ihnen befand sich zunächst auch der 58-jährige Pole. Nach ersten Erkenntnissen hatte er mit seinem Mazda einen vorausfahrenden Kia auf dem Mittelstreifen übersehen und war auf diesen aufgefahren. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn und touchierten dabei einen dritten auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden PKW BMW.

Dabei war das spätere Todesopfer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste ihn daraufhin aus dem Unfallwrack befreien.