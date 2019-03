Atlanta (dpa) - Erst in der vierten Verlängerung fiel die Entscheidung: Mit 168:161 setzten sich die Chicago Bulls in der nordamerikanischen Basketball-Liga gegen die Atlanta Hawks durch. Nur zweimal in der Geschichte der NBA gab es Partien mit einer höheren Ausbeute.

Lediglich bei Detroit Pistons gegen Denver Nuggets 1983 (186:184; 370 Punkte) und Milwaukee Bucks gegen San Antonio Spurs 1982 (166:171; 337) fielen mehr Punkte als jetzt mit 329 in Atlanta.

Für den weiteren Verlauf der Saison war die Begegnung nicht mehr von großer Bedeutung, da beide Teams keine reellen Play-off-Chancen mehr haben. Trae Young gelangen als erfolgreichstem Werfer 49 Punkte für die Hawks. Zach Lavine steuerte 47 Punkte zum Erfolg der Bulls bei.

