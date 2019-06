Max Kepler spielt in der MLB für die Minnesota Twins. Foto: Tony Dejak/AP Tony Dejak

Cleveland (dpa) - Mit drei Homeruns hat der deutsche Baseball-Profi Max Kepler den Minnesota Twins zum Sieg gegen die Cleveland Indians verholfen und erneut seine Ausnahmeklasse unter Beweis gestellt.

Für den 26-jährigen Berliner waren es beim 5:4-Erfolg seines Teams in Cleveland die Homeruns 13, 14 und 15 der laufenden Saison in der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB).

Kepler gelangen zum zweiten Mal in seiner MLB-Karriere drei Homeruns in einem Spiel. Erstmals schaffte er dieses Kunststück am 1. August 2016 - kurioserweise ebenfalls gegen die Indians. "Ich habe einfach versucht, den Ball zu sehen und ihn zu treffen", kommentierte der Schlagmann seine starke Leistung nüchtern.

